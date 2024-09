Motorista por aplicativo faz 76 corridas no dia e mostra quanto ganhou

Gravação exibe um recorde atingido pelo motorista - Foto: Reprodução | TV Globo

O motorista por aplicativo, Lucas Dias, compartilhou nas redes sociais uma façanha. Em apenas um dia, um colega de profissão conseguiu fazer incríveis 76 corridas e mostrou o resultado obtido em dinheiro nas redes sociais.

A história publicada no perfil de Lucas viralizou. No vídeo publicado, a gravação exibe um recorde atingido pelo motorista. Para conseguir realizar as corridas, foram necessárias 12 horas de trabalho ininterruptas.

“O cara foi embora com dor nas costas, eu tenho certeza, não é mesmo? E ai, qual foi o número máximo de viagens que você já fez trabalhando nos aplicativos?”, questionou o narrador na gravação.



Neste período, Lucas mostrou que o rapaz conseguiu faturar R$ 505,62 apenas naquele dia de serviço. Além das 76 viagens, o narrador do vídeo ainda mostrou um feito inusitado: o histórico de corridas mostra que ele costuma realizar 65, 60, 50 e até 70 viagens diariamente.

