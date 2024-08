Motorista que matou motociclista recebeu mais de R$ 5 mil de auxílio

Acidente aconteceu na Avenida Interlagos - Foto: Reprodução

O dono do Porsche e empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, que matou um motociclista na madrugada de segunda-feira, 29, na zona sul de São Paulo, recebeu R$ 5.250 de Auxílio Emergencial entre os anos de 2020 e 2021. Do total, apenas R$ 150 foram devolvidos. As informações são da CNN.

O auxílio foi um benefício aprovado pelo Congresso que foi implementado no valor de R$ 600, para ajudar as famílias afetadas pela pela pandemia da Covid-19. Segundo o Portal da Transparência do governo federal, Sauceda recebeu oito parcelas totalizando R$ 4.200.

Em 2021, Igor recebeu sete parcelas de R$ 150, totalizando R$ 1.050. Considerando a soma das parcelas de 2020 com as de 2021 e descontando o valor devolvido, ele recebeu R$ 5.100 de Auxílio Emergencial.

Segundo as regras do Auxílio Emergencial, o benefício era destinado aos cidadãos de famílias cuja renda mensal por pessoa não ultrapassasse meio salário mínimo (R$ 522,50, na época) ou cuja renda familiar total fosse de até 3 salários mínimos (R$ 3.135, considerando o valor da época).