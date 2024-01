Mulher atingida por aparelho em academia sofre fratura na coluna | A TARDE

Após acidente na musculação com aparelho de pernas, enquanto fazia uma série com 250 kg em academia no município goiano de Formosa, uma mulher sofreu fratura na coluna.

Bárbara Barbosa, de 29 anos, é técnica de enfermagem e disse nas redes sociais que sofreu a fratura na região da lombar, grau 2 na L4 e L5. Ainda segundo Bárbara, será necessária uma operação e o momento é delicado. “Estou em choque”, desabafou.

Internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, Bárbara aguarda o laudo médico e o cirurgião avaliá-la para, em seguida, passar pela cirurgia. Com informações do site G1.