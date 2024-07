Mulher é estuprada por segurança de hospital onde estava internada

- Foto: Reprodução/UOL

Uma mulher de 30 anos foi estuprada após ser internada em um hospital para tratar um quadro de depressão e dependência de drogas, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.



Segundo a advogada Maria Eduarda Albuquerque, que concedeu uma entrevista ao Jornal Commercio, a vítima estava consciente no momento do estupro, mesmo após ter tomado os remédios que foram passados. O caso aconteceu em 16 de novembro no município de Camaragibe, mas foi divulgado na última terça-feira, 18.



Imagens feitas pelas câmeras de segurança do local flagraram o abuso. Nos vídeos, é possível ver a movimentação do funcionário, que estava uniformizado.



A ação dura cerca de três minutos. A mulher estava internada no local há quatro dias quando o crime foi registrado. Após o ocorrido, a vítima foi trocada de hospital.



Segundo a advogada, a família só soube do acontecido dois dias depois do ocorrido. O caso foi investigado e o segurança foi indiciado.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o pedido de indiciamento do homem pelo crime de estupro foi feito no início de junho ao Ministério Público de Pernambuco.