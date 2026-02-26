Mulher é indicada pela primeira vez para posto de general do Exército

Coronel-médica Cláudia Gusmão Cacho foi escolhida pelo Alto Comando - Foto: Divulgação | Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro quebrou uma barreira histórica nesta semana ao indicar, pela primeira vez em sua trajetória, uma mulher para ser promovida ao posto de general. A coronel-médica Cláudia Lima Gusmão Cacho teve o nome selecionado pelo Alto Comando da Força após votação secreta realizada na última quarta-feira, 24.

A indicação marca um divisor de águas na instituição, que até então contava apenas com homens em seus quadros de oficiais-generais. Agora, a lista com o nome da militar e dos demais indicados segue para a mesa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para que a promoção seja oficializada, é necessária a assinatura de um decreto presidencial, rito que tradicionalmente respeita as escolhas feitas pela cúpula militar.

Trajetória

O cargo de general é o ápice da carreira no Exército, sendo responsável pelo planejamento estratégico da Força e pelo comando de grandes unidades, como brigadas e divisões. A ascensão da coronel Cláudia Gusmão reflete a consolidação da presença feminina em áreas técnicas e de apoio da instituição.

Natural de Recife (PE), a oficial de 57 anos é médica pediatra e possui uma carreira de quase três décadas na caserna. Ingressou no Exército em 30 de janeiro de 1996 e, desde então, ocupou funções de destaque na área de saúde. Atualmente, ela exerce a chefia do Escalão de Saúde do Comando da 1ª Região Militar.

Trâmite institucional

A expectativa é que a confirmação ocorra sem entraves, dado o currículo da oficial e o simbolismo da indicação. Embora a Marinha e a Força Aérea Brasileira já tenham promovido mulheres ao generalato em anos anteriores, o Exército — a mais numerosa das três Forças — ainda mantinha essa lacuna em seu oficialato superior.