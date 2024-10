Mulher é presa após ameaçar funcionários de posto com faca

Caso aconteceu no bairro Inácio Barbosa - Foto: Reprodução | Freepik

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira, 23, após ameaçar funcionários de um posto de saúde na cidade de Aracaju, em Sergipe. A suspeita de cometer o crime frequentava o Posto de Saúde Ministro Costa Cavalcante, no bairro Inácio Barbosa, com uma faca.

Equipes da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) foram ao local e constataram o fato. Três funcionários disseram à PM que a mulher já havia causado diversas confusões no local, sempre com uma faca e ameaçando os funcionários. Durante a abordagem, nenhum objeto cortante foi encontrado com a suspeita.