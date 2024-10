Vídeo: Veículo de reboque de Boeing pega fogo em aeroporto de SP

Os bombeiros foram acionados e combateram as chamas - Foto: Spotter de Guarulhos/via Aeroin

Um veículo de reboque, também conhecido como veículo de pushback, pegou fogo enquanto transportava um Boeing 787 da companhia aérea American Airlines, na manhã desta segunda-feira, 23, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Os bombeiros foram acionados e combateram as chamas. Após o fim da ocorrência, outro veículo de reboque foi até a pista para continuar o procedimento com a aeronave, que não ficou danificada.

Um vídeo divulgado pelo canal do Youtube "Aviação Guarulhos JPD" mostra o momento do incidente. Veja abaixo:

O avião estava sendo movimentado entre o terminal de passageiros e a área de pátio remoto e hangares de manutenção, portanto, não havia passageiros a bordo.



Em nota, a concessionária GRU Airport confirmou o incidente e informou que o equipamento de reboque é de uma empresa contratada pela American Airlines.



"Os bombeiros do Centro de Operações de Emergência do Aeroporto foram acionados e imediatamente atuaram na ocorrência. As operações seguem normalmente", disse a GRU Airport.