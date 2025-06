Mulher é presa suspeita de matar bebê de 11 meses com antidepressivo

Caso ocorreu em novembro de 2024 - Foto: Polícia Civil

Uma mulher de 36 anos foi presa preventivamente nesta quarta-feira, 11, em São Pedro do Sul, na Região Central do Rio Grande do Sul, sob suspeita de envolvimento na morte de seu filho de apenas 11 meses. O caso, de acordo com a Polícia Civil, ocorreu em 29 de novembro de 2024.

As investigações apontam que o laudo toxicológico realizado no corpo do bebê detectou a presença de amitriptilina, um medicamento antidepressivo que também é utilizado para distúrbios do sono, mas que não é indicado para uso em crianças ou bebês.

Além disso, o exame de necropsia indicou que a causa da morte foi asfixia por broncoaspiração. No dia da morte, a criança teria chegado ao hospital municipal com baixa responsividade e sofrido uma parada cardiorrespiratória. A conclusão do laudo aponta que o uso do medicamento teria contribuído para o óbito, afirma a polícia.

De acordo com informações do G1, outros dois filhos da mulher morreram antes dos quatro anos de idade, em 2017 e 2018. No entanto, até o momento, essas mortes não haviam sido investigadas formalmente.