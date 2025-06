VIOLÊNCIA Estudante é sequestrado pelo CV por desenhar símbolos do TCP e BDM Além do sequestro, o jovem foi submetido a sessões de tortura e teve o cabelo cortado pelos criminosos Por Redação 11/06/2025 - 18:43 h

Motivo do ataque seria o conteúdo do caderno do garoto - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um adolescente foi vítima de um ataque violento em Fortaleza, nesta quarta-feira, 11, após ser abordado por membros do Comando Vermelho (CV) ao sair da escola. O jovem foi sequestrado, espancado e teve o cabelo cortado à força pelos criminosos. O motivo do ataque seria o conteúdo do caderno do garoto, que trazia inscrições com siglas de facções rivais — entre elas BDM (Bonde do Maluco) e TCP (Terceiro Comando Puro), esta última originária do Rio de Janeiro e conhecida por rivalizar com o Comando Vermelho. Leia Também: Quer ficar milionário? Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 90 milhões nesta quinta Criança pega cartão de mãe e gasta quase R$12 mil em jogo online CV esquarteja rival e deixa bilhete macabro: "destino do PCC é esse" A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e resgatar o adolescente. Ele foi levado ao hospital e, em seguida, prestou depoimento acompanhado por agentes da Polícia Civil no 10º Distrito Policial. O caso está sendo investigado, e buscas estão em andamento para identificar os responsáveis. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública reforçou que medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança da vítima. A Secretaria da Educação do Ceará esclareceu que a ocorrência se deu fora do ambiente escolar e que os responsáveis pelo aluno já foram contatados para acompanhar o desenrolar da situação.

