Criança pega cartão de mãe e gasta quase R$12 mil em jogo online

Um garoto de 10 anos pegou emprestado o celular da mãe alegando que pediria um açaí, mas no final foi revelado que ele gastou quase R$12 mil em Roblox, um jogo online, neste domingo, 8 em Minas Gerais. O garoto Felipe é irmão do DJ Davi Kneip, de 3 milhões de seguidores no instagram, que registrou toda a história em seu perfil oficial noTik Tok.

No primeiro vídeo, o DJ mostra a mãe muito irritada com o gasto que inicialmente aparentava ser na casa dos R$8 mil.

“Ele gastou R$8.400 no meu cartão em Roblox. Ele entrou no meu cartão. Eu gerencio o aplicativo dele. Ele entrou falando que ia pedir um açaí e não pediu açaí coisa nenhuma. Ele foi lá dentro, pegou os dados do meu cartão, comprou e ainda ocultou (para eu não) receber os recibos. Olha aqui, vou entrar no computador para vocês verem”, disse ela, indignada.

Vendo a situação, Davi perguntou o que a mãe faria com Felipe. “Vou vender o celular e vou vender o PlayStation. Ele vai me pagar!”, disse a mãe anunciando o castigo do garoto.

Em uma outra publicação, a mãe, Cristina, atualiza sobre os valores gastos, que ao invés de R$8 mil, foi na verdade R$11.779. Ao todo, foram 10 compras através do aplicativo da Apple.

Continuando, a mãe ainda disse que estaria vendendo o videogame do garoto, um Playstation 5 e o celular dele também, um iPhone 15.

Já em um terceiro vídeo, a mãe desabafa sobre o caso

“Infelizmente aconteceu uma situação que eu não gostaria que tivesse acontecido dentro do meu próprio lar e que fique claro para todos que eu sou uma mãe presente, uma mãe que monitora o seu filho, monitora o que ele está vendo nas redes sociais. Inclusive o celular dele é totalmente monitorado e controlado pelo meu celular”, começa.

Cristina disse que “não se importa” com o dinheiro, ficando mais chateada com a atitude do filho, “não vou mexer com advogados, não vou pedir estorno. O que mais me magoou foi a atitude do Felipe em entrar no meu celular, em usar meu cartão e fazer o que ele fez.”

Além de vender os aparelhos do filho, Cristina disse que Felipe vai precisar ajudar em diversas tarefas da casa.

O que é o Roblox?

O Roblox é uma plataforma de criação e divulgação de jogos, onde as pessoas podem jogar de forma gratuita, mas para algumas vantagens e itens exclusivos é possível pagar uma certa quantia de dinheiro real para conseguir moedas do jogo.