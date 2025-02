Mulher mata namorado após ele desistir do casamento

O corpo de Junior Pereira Barbosa, de 27 anos, foi localizado enrolado em um cobertor e uma lona - Foto: Reprodução

Uma mulher foi acusada de matar o namorado após ele ter desistido do casamento em cartório em dezembro do ano passado, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo inquérito da Polícia Civil, concluído nesta semana e divulgado na sexta-feira, 8, a namorada teria o envenenado com substância para ratos em uma pizza e depois asfixiado o jovem.

O corpo de Junior Pereira Barbosa, de 27 anos, foi localizado enrolado em um cobertor e uma lona, em uma área de construção no mesmo terreno da casa da suspeita. Bianca Caldeira, de 22 anos, foi presa em flagrante um dia após o crime e foi indiciada, nesta semana, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH) em Ribeirão das Neves, revelou que o casal manteve um relacionamento conturbado por seis anos, e que a mulher exercia forte pressão psicológica sobre a vítima.

A PCMG afirma que no final de 2024, a mulher teria marcado a data do casamento em cartório sem consultar o namorado e sem o conhecimento das duas famílias. Bianca também teria realizado todos os arranjos financeiros necessários, como compra das alianças, pagamento de taxas cartoriais e roupas.

Segundo o delegado Marcus Rios, responsável pelo inquérito policial, dias antes da cerimônia, o casal teve um desentendimento, e em 18 de dezembro, data marcada para a cerimônia, “a vítima não compareceu e, neste mesmo dia, conforme apuramos, a suspeita já teria iniciado os planos para assassiná-lo”, afirmou o delegado, em nota.

O delegado da Polícia Civil afirmou que, cinco dias depois da data marcada para cerimônia, a mulher buscou informações sobre a compra de chumbinho — veneno utilizado contra ratos —, com um homem apontado como seu amante, que foi ouvido no inquérito como testemunha.

Em 27 de dezembro, último dia em que foi vista com vida pela família, a vítima e a suspeita estiveram juntas na casa dos parentes do namorado, diz a PCMG. Depois disso, os dois seguiram para a residência dela.

“A investigada misturou veneno em uma pizza e ofereceu ao namorado. Como o efeito da substância demorou a se manifestar, ela recorreu à asfixia para matá-lo. Depois, enrolou o corpo com fita adesiva, um cobertor e uma lona, escondendo-o nos fundos de um barracão em construção no mesmo terreno da família dela”, detalhou Rios.

Com a conclusão do inquérito, Bianca foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de veneno, ocultação de cadáver, incêndio e fraude processual.