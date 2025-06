Mulher pede afastamento do trabalho para cuidar de bebê reborn; saiba o resultado

Mulher foi demitida por pedir licença para cuidar de boneca - Foto: Reprodução | Amazon

Mais uma situação inusitada aconteceu envolvendo uma “mãe de bebê reborn”, no caso a mulher foi demitida de seu emprego, pois pediu um afastamento para cuidar de sua boneca. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 22, no Paraná.

A mulher, que não se identificou, disse que tem uma forte conexão com o boneco, o tratando com um filho. “Eu só queria cuidar do meu filho”, disse ela fazendo referência ao boneco. A demissão aconteceu mesmo depois dela apresentar um atestado psicológico, que buscava justificar à empresa sua situação emocional.

O que diz a lei sobre?

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o psicólogo pode emitir um atestado de afastamento somente em situações de emergência e/ou urgência, quando o trabalhador apresente um quadro de sofrimento mental grave e precise se ausentar do trabalho para receber tratamento.

Já o art.473, da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), diz que o colaborador pode se ausentar do serviço, sem redução do salário, em situações como o nascimento de um filho, ou acompanhamento do mesmo em uma consulta médica. Porém essas situações valem somente para crianças humanas, não envolvendo bebês reborn.