Mulher pede ajuda por delivery após ser estuprada; homem é preso

O pedido de ajuda foi escrito no espaço de observação do pedido. - Foto: Reprodução/TV Record

Uma mulher, de 26 anos, usou um aplicativo de entrega de comida após ser estuprada por um homem de 65 anos, em Curitiba, na noite de segunda-feira, 8.

O pedido de ajuda foi escrito no espaço de observação do pedido. Nele, a mulher pede para que o estabelecimento acionassem a polícia. "Me ajuda, manda polícia para esse endereço. Fui estuprada e violentada. Me ajuda, tenho uma filha, corremos perigo", diz a mensagem.

A equipe do restaurante acionou a Polícia Militar (PM-PR) que foi até a casa onde a vítima estava. Ao chegar no local, de acordo com a PM, a equipe encontrou a mulher e um homem de 65 anos. À polícia, a vítima relatou que teve um relacionamento breve com o homem e os dois tem uma filha de um ano e três meses.



Segundo a mulher, ela e a filha moram em Santa Catarina, e estava desde sexta-feira, 5, na casa do homem, em Curitiba, para que ele pudesse ver a criança. Ela conta que durante a noite de segunda, colocou a criança para dormir, e em seguida, o homem forçou a vítima a ter relações sexuais e a agrediu.

Segundo boletim de ocorrência, ela também havia passado por outra situação de violência sexual na sexta-feira, quando chegou na casa do suspeito. A vítima disse à polícia que o homem ameaçou ela e a filha de morte, caso contasse o que aconteceu para alguém.

O homem negou o crime. Ele foi preso e levado para a Delegacia da Mulher. A vítima foi acolhida e deverá passar por exames.