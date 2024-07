Ex-vereador é preso durante operação da Polícia Federal na Bahia

Ex-vereador foi capturado na manhã desta segunda, em Ilhéus - Foto: Reprodução

O ex-vereador da cidade de Ilhéus, Gilmar Chaves Sodré, foi preso na manhã desta segunda-feira, 08, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ Ilhéus), por condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo a Polícia Federal (PF), ele estava foragido e foi localizado em Ilhéus, no sul da Bahia, onde foi efetuada a prisão. O preso foi conduzido para a sede da PF e foi posteriormente encaminhado ao presídio de Itabuna, tembém no sul do Estado. O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Itabuna.