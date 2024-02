Mulher pede exumação do corpo de Pelé após teste negativo de DNA | A TARDE

Maria do Socorro Azevedo, mulher que diz ser filha de Pelé, pediu a exumação do corpo do Rei do Futebol, morto em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de um tumor no cólon. O requerimento foi feito à Justiça de São Paulo, na 2ª Vara de Família e Sucessões.

Ao Estadão, o advogado de Márcia Aoki, viúva de Pelé, avaliou a medida como "descabida" e considera improvável a possibilidade do pedido ser acatado.

Pelé respondia na Justiça uma ação de paternidade movida por Maria do Socorro, representada pela Defensoria Pública de São Paulo, que alega ser sua filha, o que a torna mais uma herdeira legítima da herança do jogador. O Rei decidiu que ia fazer o teste de DNA, mas acabou morrendo antes de realizar o exame.

Os filhos de Pelé concordaram em realizar os exames laboratoriais antes de iniciar a partilha da herança. O primeiro resultado deu negativo e o laudo de uma contraprova é aguardado. Tanto a viúva, Márcia Aoki, quanto os seis filhos do Rei concordaram com os termos deixados por ele no testamento. Antes de morrer, o Rei do Futebol admitiu que poderia ter uma outra filha em seu testamento.



Maria do Socorro contou que Pelé e sua mãe teriam se conhecido no Maranhão e tiveram um caso. No entanto, a mãe de Maria nunca contou ao ex-jogador sobre a gravidez.