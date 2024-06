Mulher que decepou órgão do marido tem visita íntima com ele proibida | A TARDE

O frentista Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, que teve o órgão genital decepado pela ex-exposa, Daiane dos Santos Farias, foi proibido de visitar a mulher na penitenciária, onde ela se encontra presa desde dezembro de 2023.

"O seu nome não foi aceito para ser incluído no rol de visitas da reeducanda Daiane, pois o senhor foi vítima do delito pelo qual ela se encontra recolhida", escreveu Márcio Alexandre Moreno, diretor do Centro de Segurança e Disciplina da Penitenciária de Mogi Guaçu, na última semana. Ele também sugeriu que Gilberto consiga uma autorização judicial para ter encontros com a ex-esposa.

Em abril, Gilberto já tinha adiantado que trocou cartas com Daiane e disse que a 'perdoou completamente' e está disposto a retomar o casamento. Por isso, enviou um e-mail para a Penitenciária pedindo para ter visita íntima com ela. Por meio de sua advogada, a detenta também afirmou que gostaria de ter encontros com Gilberto.



Daiane está presa na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu. Em seu julgamento, ela saiu com uma pena por lesão corporal grave, condenada a quatro anos de prisão. Na cadeia, ela já conseguiu um emprego na cozinha, o que ameniza o seu tempo presa. Com isso, a previsão é de que ela tenha uma primeira saída em março de 2025.



Na madrugada de 22 de dezembro de 2023, Daiane cortou, tirou foto e jogou na privada o 'órgão' do marido. O caso aconteceu em Atibaia, em São Paulo. O motivo foi vingança por uma traição de Gilberto. A própria mulher foi à delegacia para confessar o crime.

