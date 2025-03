Mulher queima o pênis do marido com acetona ao suspeitar de traição

Além de atear fogo, a suspeita ainda o atacou com golpes de facão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher está sendo investigada por atear fogo no pênis do marido com acetona e atacá-lo com golpes de facão após suspeitar de traição com a própria irmã. O caso aconteceu em Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo, na terça-feira, 18.

De acordo com informações do Metrópoles, a suspeita teria chegado em casa e encontrado o marido pelado. Desconfiada, ela acessou o celular dele encontrando mensagens comprometedoras com a sua irmã, além de fotos íntimas.

Neste momento, a suspeita pegou a acetona jogou no pênis do marido e ateou fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o marido se esconde no banheiro e a mulher com o facão na mão. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e se a mulher está presa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo.