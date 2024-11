Mulher se nega a fazer exame de HIV e é morta a pedradas

Os três foram detidos e o caso foi registrado como feminicídio - Foto: Divulgação / Google Street View

Na madrugada desta segunda-feira, 21, uma mulher de 26 anos foi encontrada morta na zona rural de Lins, interior de São Paulo. Três pessoas foram presas em flagrante durante as investigações que se seguiram ao crime.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para o local e encontraram uma pedra grande com manchas de sangue, que pode ter sido utilizada no assassinato. As investigações levaram os agentes até a residência de Fernanda Aparecida Faben, de 39 anos. No local, foram apreendidas roupas com manchas de sangue e um par de tênis sujo de barro, resultando na prisão de Fernanda em flagrante.

No mesmo endereço, os policiais localizaram Jailson da Silva, de 27 anos, que era foragido da Justiça por não ter retornado de uma saída temporária. Jailson confessou ser o autor do crime, alegando que agiu sozinho após a vítima afirmar que o havia infectado com HIV. Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que a mulher se recusou a fazer um teste para comprovar sua saúde, o que o irritou, resultando em uma briga que terminou em homicídio. O detido afirmou que sua intenção inicial era “só bater nela”, mas a situação se agravou.

No entanto, Fernanda, durante seu depoimento, indicou que um terceiro homem, identificado como Jhonatan Álex de Oliveira, conhecido como Djhow, teria participado do planejamento e execução do crime. Ao ser preso, Djhow negou qualquer envolvimento, afirmando que Jailson foi o responsável pela morte e que ele apenas conduziu o carro até o local.

Os três foram detidos e o caso foi registrado como feminicídio e captura de procurado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins.