Musa fitness é condenada por fraude em joalheria e fuga; entenda

Carro de Andrea após atropelar segurança no shopping Center Norte - Foto: Reprodução

A personal trainer e fisiculturista Andrea Luciana Zaude, de 37 anos, foi condenada pela Justiça de São Paulo por uma tentativa de fraude em uma joalheria localizada no Shopping Center Norte, em 2022. Andrea, conhecida no meio fitness como "musa fitness", recebeu uma pena de 3 anos e 11 meses de prisão, além de 7 meses e 15 dias de detenção, a serem cumpridos em regime semiaberto.

O caso ocorreu em dezembro de 2022, quando Andrea entrou em contato com a joalheria demonstrando interesse em adquirir pulseiras de ouro no valor de R$ 13.410. Ela alegou ter efetuado o pagamento via Pix e apresentou um comprovante falso. Os funcionários da loja, desconfiados, acionaram a segurança do shopping.

Ao ser abordada pelos seguranças, Andrea tentou fugir, atropelando um dos agentes de segurança e destruindo a cancela do estacionamento. O segurança sofreu fraturas nas pernas. A tentativa de golpe foi frustrada, e Andrea foi presa em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Civil, Andrea já havia realizado outras 11 compras fraudulentas na mesma joalheria, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Além disso, seu histórico criminal inclui diversas outras denúncias e processos por estelionato e falsificação de documentos, com ao menos 25 denúncias e 11 inquéritos em andamento.

Andrea tem ao menos 25 denúncias, 11 inquéritos e quatro processos referentes a uma série de fraudes | Foto: Reprodução

Em outro incidente, em março de 2023, Andrea foi denunciada por estelionato após se hospedar em um hotel em São Roque, interior de São Paulo, e sair sem pagar a conta, que totalizava R$ 5.135,56. Durante a fuga, ela também quase atropelou dois funcionários do hotel.



Andrea Zaude, que já competiu em concursos de fisiculturismo, alega sofrer de transtornos como cleptomania, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e dissociação da realidade. Entretanto, as investigações apontam que ela atua há mais de 10 anos aplicando golpes em estabelecimentos de luxo, incluindo locadoras de veículos, restaurantes, consultórios médicos e planos de saúde.

A condenação de Andrea foi divulgada nesta terça-feira, 10, pelo site Uol, chamando a atenção para o padrão de comportamento criminoso da personal trainer.