Na véspera do Enem, 84 de 308 escolas em SP estão sem energia elétrica | A TARDE

A concessionária Enel anunciou, neste sábado, 4, que 308 escolas de São Paulo estão sendo monitoradas para garantir a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 5.

Das 308, 84 institutos continuam sem energia elétrica por causa do temporal que atingiu várias cidades na tarde de sexta-feira, 3, de acordo com a Enel. De acordo com o g1, a concessionária se comprometeu a levar geradores para os locais de prova para as unidades caso a situação não seja normalizada.

O Palácio dos Bandeirantes exige que os estudantes sejam comunicados com antecedência sobre eventuais mudanças, pois parte deles pode ter o dia alterado para a data da 2ª chamada do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), caso a energia não seja restabelecida nessas áreas.

Ainda segundo o site, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) informou que abriu um gabinete de crise em contato com os ministérios das Relações Institucionais e da Educação para monitorar a situação das 308 escolas.

Em nota, o Inep afirmou que monitora a situação climática em todo o país, inclusive os impactos causados pelas fortes chuvas em São Paulo.

Temporal em São Paulo

Pelo menos seis mortes foram confirmadas, após as fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do estado de São Paulo, nesta sexta-feira, 3.

Em sua conta oficial, nas redes sociais, o Governador do Estado, Tarcísio Gomes Freitas, lamentou as perdas e detalhou que “todo o estado de São Paulo sofreu com um evento climático extremo, marcado por chuva de grande intensidade e fortes rajadas de vento, sendo a Região Metropolitana de Campinas a mais atingida”.

De acordo com o governo paulista, por causa das fortes chuvas, o estado de São Paulo teve ao menos 2,5 milhões de imóveis sem energia elétrica. A maioria das residências sem luz, 84%, estão na área de concessão da empresa Enel. A previsão é que o serviço seja totalmente retomado na terça-feira, 7.

Transporte gratuito

O Governo de São Paulo em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira, 2, publicou que moradores de São Paulo terão gratuidade em ônibus, metrô e trens nos dias 5 e 12 de novembro, durante a aplicação do exame.

A medida libera as catracas no Metrô, CPTM, ViaQuatro, Via Mobilidade e ônibus da EMTU. A gratuidade será concedida entre as 9h e 21h nos dois dias de provas, em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano.

A Prefeitura de São Paulo também já havia anunciado gratuidade nos ônibus municipais da SPTrans para os mesmos dias e horários. Segundo a gestão municipal, a SPTrans irá monitorar a operação dos ônibus ao longo do domingo e reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes.