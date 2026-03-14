Não pagou o IPVA 2026? Saiba as penalidades e riscos

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Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) - Foto: Agência Brasil/ Rovena Rosa

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é cobrado pelos estados brasileiros. Por isso, os proprietários de veículos devem ficar atentos às regras e prazos de cada estado. O não pagamento do imposto pode gerar penalidades para o contribuinte.

Entre as consequências de deixar de pagar o IPVA está a possibilidade de ter o nome incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin) do estado onde o veículo está registrado

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Quais são as penalidades?

Além da inclusão no Cadin, o contribuinte pode enfrentar outras restrições. Quem está na lista, por exemplo, pode ficar impedido de receber pagamentos do governo estadual, firmar contratos com a administração pública ou solicitar benefícios fiscais.

Outra consequência é a cobrança de multa para regularizar o débito. O percentual varia de acordo com o estado. Na Bahia, a multa é de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% do valor do imposto.

IPVA na Bahia

A Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-BA) oferece um dos maiores descontos do país para quem paga o imposto.

Descontos:

8% de desconto: para quem quitar o valor total até o vencimento da primeira parcela do escalonamento por placa.