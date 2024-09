Nas redes sociais, Preta Gil explica cirurgia de amputação do reto

A cantora aproveitou para agradecer os fãs o apoio diário nas redes sociais - Foto: Reprodução | Globo

Em novo tratamento contra o cânce, a cantora Preta Gil usou as redes sociais para explicar quando amputou o reto. Em um vídeo, ela explica que passou pelo procedimento há pouco mais de 12 meses.

“Em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei o meu câncer e amputei o meu reto. E isso foi há um ano”, explicou Preta, no Instagram.

>> Câncer da Preta Gil: Médico explica amputação do reto e elogia cantora

>> Quem será? Preta Gil revela que está amando mais uma vez



>> Preta Gil é surpreendida com atitude de neta em hospital

O esclarecimento foi publicado após uma chamada no Fantástico viralizar, com um recorte de entrevista com a artista, no qual ela disse que precisou amputar o órgão, sem detalhes. O programa será exibido neste domingo, 8.

A artista detalhou que a chamada deixou muita gente confusa e que algumas pessoas acreditaram que ela tinha realizado a cirurgia agora. “Agora eu estou em um novo tratamento, com outros focos dos tumores”, detalhou ainda.

A cantora aproveitou para agradecer os fãs o apoio diário. “Estou aqui firme e forte de volta a esse tratamento em busca de mais uma cura. Obrigada a todos vocês que me mandam mensagens, que rezam por mim, isso é muito importante”, finalizou Preta Gil.

Preta Gil recebeu alta hospitalar neste domingo, após novo ciclo de quimioterapia. No Instagram, ela explicou que ficará duas semanas fora do hospital e tentará visitar a casa dela, no Rio de Janeiro. “Tentar de tudo para ir ao Rio esta semana, ver minhas cachorrinhas, minha mãe, minha casa, minhas plantinhas”, contou.