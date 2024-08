22/07/2024 às 9:49 • Atualizada em 22/07/2024 às 10:09 - há XX semanas | Autor: Da Redação ALERTA Nasa diz que Nordeste brasileiro pode ficar inabitável em 50 anos; entenda Área deve registra aumento extremo das temperaturas em 50 anos

Um estudo realizado pela Nasa, agência espacial americana, indicou que alguns lugares do mundo podem se tornar inabitáveis ​​nas próximas décadas com o aumento da temperatura. Conforme indicou o levantamento, as áreas do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte e do Sudeste do Brasil estão incluídas na lista das cinco regiões da Terra onde o calor pode tornar impossível a sobrevivência humana dentro de 50 anos.

O avanço das temperaturas é uma das principais consequências das mudanças climáticas e de acordo com cientistas, a expectativa é que o mundo continue a esquentar.

O alerta de que parte do mundo pode se tornar inabitável veio de um estudo integrado por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. O trabalho analisou os extremos de calor e umidade e foi publicado na revista científica Science Advances. Para realizar o estudo, Raymond se baseou em imagens de satélite e projeções de temperatura de bulbo úmido. Esta medida de conforto térmico considera não apenas a temperatura, mas também a umidade do ar. Confira as áreas que poderão ficar “inabitáveis”: Sul da Ásia : a região poderá registrar temperaturas de bulbo úmido superiores a 35 graus Celsius até 2070. Isso significa que a combinação de calor e umidade poderá atingir níveis perigosos para a saúde humana, mesmo para pessoas saudável. Golfo Pérsico e Mar Vermelho: com temperaturas que já são extremamente elevadas a previsão é de que aumentarão ainda mais nas próximas décadas. A combinação de calor e umidade poderá tornar a região inabitável até 2070. Partes da China, Sudeste Asiático e Brasil: regiões essas também poderão enfrentar condições inabitáveis ​​nas próximas décadas, embora o prazo exato seja mais incerto. Porém, a derrubada de árvores e o consumo irresponsável de recursos naturais podem provocar um aumento no aumento da temperatura.



