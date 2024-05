Nego Di ofende Janja nas redes sociais: "P*ta de carteira assinada" | A TARDE

O humorista e ex-BBB Nego Di ofendeu a primeira-dama Janja, nesta sexta-feira, 10, através das redes sociais. Em publicação no X, antigo Twitter, ele chamou a esposa do presidente Lula (PT) de “p*ta de carteira assinada”.

A situação aconteceu após Janja postar em seu perfil que estava emocionada com o resgate do cavalo que estava ilhado em um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Quem é " NEGO DI" ? De onde surgiu esse tipo de gente ? pic.twitter.com/mR1kdQk0wF — Eduardo Matysiak (@EduardoMatysiak) May 10, 2024

Assim como Whindersson Nunes, Nego Di também não gostou da publicação da primeira-dama e disparou nas redes. Posteriormente, após repercussão negativo, o ex-BBB apagou a postagem.



Na última terça-feira, 7, o humorista gaúcho atacou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Em um vídeo, o influenciador chamou a ministra de “idiota”, “burra”, “anta” e “merda”.



Publicações relacionadas