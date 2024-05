Ana Paula Renault acusa Davi de fazer "turismo de tragédia" no RS | A TARDE

A ex-BBB Ana Paula Renault voltou a criticar o campeão do BBB 24, Davi Brito. Depois de questionar o baiano por ter divulgado o próprio Pix para doações no Rio Grande do Sul, ela afirmou que o novo milionário viajou ao estado gaúcho para fazer "turismo de tragédia".

Utilizando o X, antigo Twitter, uma usuária disse que a ex-BBB deveria pedir desculpas a Davi por ter levantado uma "hipótese horrível, que não levantou de nenhum outro". Para ela, Ana Paula deveria ter vergonha.

"Qual hipótese que eu levantei?! Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", respondeu ela.

Ana Paula afirmou também que a ida de Davi é prejudicial ao Rio Grande do Sul. "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", questionou.

Para a ex-BBB, é possível "ajudar de onde estamos de forma honesta".

"Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo! Whindersson, Felipe Neto e milhares de outras pessoas estão ajudando, da melhor maneira possível, deixando claro, desde o início, como seriam destinadas as doações", finalizou.

