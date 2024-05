Davi explica ida ao RS para ajudar vítimas das enchentes | A TARDE

Campeão do BBB 24, Davi Brito anunciou nas redes sociais a decisão de ajudar como voluntário no Rio Grande do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o baiano afirmou que fará parte dos trabalhos de resgate às vítimas das chuvas e enchentes, que já provocaram mais de 90 mortes.

"Estou aqui pedindo apoio de todos vocês. Estou indo para o Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas que estão precisando, neste momento, de ajuda, de apoio, de força, de tudo. Estou contando com sua colaboração para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Vai ser uma viagem longa, mas estou indo. Vamos pra cima, vamos com força", disse Davi.

Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Davi lembrou que tem experiência em resgate e primeiros socorros, por já ter servido ao Exército Brasileiro por dois anos.

"O intuito é ver o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. As pessoas estão precisando de ajuda lá para ser voluntário, limpar as estradas, poder salvar vidas. Eu fui do Exército, tenho experiência em nadar, em primeiro socorros, então vou lá total para ver o que eu puder fazer e ajudar, ser voluntário mesmo, resgatar as pessoas. O que puder fazer para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento a gente vai dar total apoio", afirmou o baiano, que não tem previsão de retornar para Salvador.

