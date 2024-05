Congresso instala comissão sobre mudanças climáticas nesta quarta | A TARDE

O Congresso Nacional vai instalar nesta quarta-feira, 8, a Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças Climáticas de 2024. O conselho é instaurado em meio aos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul e realiza a primeira sessão hoje.

Segundo informações da CNN, o encontro será uma reunião para instalação do colegiado, com a eleição de presidente, vice-presidente e relator. No ano passado, a comissão foi presidida pelo senador Humberto Costa (PT), pela regra de alternância, um deputado deve ocupar o posto este ano.



Criada em 2008, a comissão tem foco em “acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil”, conforme indicou resolução que a estabeleceu naquele ano.

Na terça, parlamentares da Frente Ambientalista do Congresso pediram que o Congresso avance projetos contra as mudanças climáticas e não derrube vetos do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) na pauta ambiental.

