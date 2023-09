Nestlé compra Kopenhagen por R$ 4,5 bilhões

A Nestlé adquiriu a marca de chocolates Kopenhagen por aproximadamente R$ 4,5 bilhões. É o que deve anunciar ainda nesta semana a multinacional, após assinatura entre as partes envolvidas até sexta-feira, 8.

A venda foi feita pela gestora de private equity americana Advent, que comprou a Kopenhagen em 2020. Foi usada uma forma direta de venda em vez de uma oferta pública inicial (IPO), devido ao momento instável do mercado de capitais brasileiro.

Com a aquisição, a Nestlé passa a controlar mais de 800 lojas da Kopenhagen e Brasil Cacau no Brasil, que também faz parte do grupo CRM. Além disso, a empresa transnacional anunciou um plano de investimento no Brasil de R$ 2,7 bilhões até 2026, visando expandir suas fábricas de chocolates e biscoitos.