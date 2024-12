Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 7 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O resultado da Mega-Sena com prêmio de R$ 3.087.731,40 milhões foi divulgado nesta terça-feira, 10, em São Paulo. No então, ninguém acertou as seis dezenas.

Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 7 milhões no próximo sorteio que será realizado na quinta-feira, 12.

Os números sorteados hoje, no concurso 2806, foram: 05 - 11 - 13 - 33 - 45 - 46

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

