Ninguém acerta as dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 7 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.817 da Mega-Sena que foi realizado na noite deste sábado, 18, em São Paulo. Agora, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 7 milhões. Os números sorteados foram: 24 - 30 - 43 - 46 - 55 - 60.

De acordo com a Caixa, 22 apostadores acertaram cinco dezenas e embolsarão R$ 84.887,14. Já 1.680 concorrentes acertaram quatro dezenas e devem receber R$ 1.588,02. A arrecadação total do concurso foi de R$ 32 milhões.

O próximo concurso da Mega-Sena será na terça-feira, 21. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país.