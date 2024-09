Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 33 milhões; confira resultado

Aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena acumulou para R$ 33 milhões após nenhum apostador acertar as seis dezenas do Concurso 2.770, sorteadas nesta terça-feira, 3, em São Paulo. O próximo sorteio vai acontecer na sexta-feira, 6. Os números sorteados foram 10-16-35-46-49-60.

A quina teve 35 ganhadores que receberão, cada um, R$ 73.311,94. Já os 2.345 que acertaram quatro números levam R$ 1.563,15.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.