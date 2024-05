Nível do Guaíba desce 14 centímetros e é o menor desde sábado | A TARDE

O nível do Rio Guaíba, no Rio Grande do Sul, caiu para 5,13 metros de altura na manhã desta quarta-feira, 8, o menor nível desde o último sábado, 3, quando foi ultrapassada a marca de 5 metros. A queda foi de 14 centímetros nas últimas 24 horas. Na manhã de ontem, a altura da água era de 5,27 metros, segundo o Ceic (Centro Integrado de Coordenação de Serviços) de Porto Alegre.

Apesar da queda, a situação de Porto Alegre ainda não mudou, com a cidade tomada pela água da enchente. O Guaíba ainda está mais de 2 metros acima do limite de inundação, que é de 3 metros. O sistema de proteção contra enchentes, que circunda a cidade, foi projetado para suportar até 6 metros de altura.

A expectativa é de que Porto Alegre ainda leve dias para retornar a patamares seguros. Além disso, mais chuva está prevista para região, já que de acordo com o MetSul, uma frente fria associada a ciclone extratropical na costa da Argentina causará chuva forte chuva em todo o Rio Grande do Sul.

Apesar do volume de chuva não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios, que deságuam no Guaíba. Já o ciclone que atinge a Argentina não deve se aproximar do Rio Grande do Sul. Uma melhora nas condições climáticas é esperada para a próxima terça-feira, 14.

