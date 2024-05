Porto Alegre não investiu em prevenção contra enchentes em 2023 | A TARDE

Inundada por conta das fortes chuvas dos últimos dias e da cheia do Rio Guaíba, a cidade de Porto Alegre não teve sequer um centavo de real investido em prevenção a enchentes em 2023. A decisão foi da prefeitura e aconteceu mesmo com o departamento que cuida da área tendo lucro de R$ 428,9 milhões em caixa. As informações são do UOL.

Até chegar a R$ 0, o investimento para prevenção a enchentes caiu dois anos seguidos em Porto Alegre. O orçamento tem um item chamado "Melhoria no sistema contra cheias", que recebeu zero recurso ano passado. Em 2021, foram R$ 1,7 milhão, e em 2022, caiu para R$ 141 mil. Os dados foram retirados do Portal da Transparência de Porto Alegre.

Leia Mais:

>> Governo Lula manda projeto ao Congresso para acelerar socorro ao RS

>> Governo Lula libera R$ 534 milhões em emendas para Rio Grande do Sul

O DMAE (Departamento Municipal de Águas e Esgotos) é o responsável por cuidar da gestão da área de prevenção contra enchentes. O Departamento está com o caixa cheio, com 428.923.326,51 (R$ 428,9 milhões) no chamado "ativo circulante". Além disso, teve um lucro de R$ 31,1 milhões no ano passado.

Mesmo com o lucro, o quadro de servidores do DMAE foi reduzido quase pela metade desde 2013. Em dez anos, o departamento saiu de 2.049 servidores para 1.072.

Ao UOL, o Edson Zomar, diretor do Simpa (Sindicato dos Municipários de Porto Alegre), acusa a prefeitura de sucatear a DMAE para vendê-la. Ele també afirma que o primeiro passo para precarização foi diminuir o número de funcionários, o que reduziu a capacidade de prestar melhores serviços.

Nesta segunda-feira, o governo federal reconheceu estado de calamidade pública na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre. No momento, a cidade em racionamento de água,aeroporto fechado até o fim do mês e 7.500 moradores em abrigo. Não há previsão para retorno à normalidade.

Publicações relacionadas