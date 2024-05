Governo Lula libera R$ 534 milhões em emendas para Rio Grande do Sul | A TARDE

O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 6, que vai destinar R$ 534 milhões em emendas parlamentares individuais para mitigar as consequências das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana. Outros R$ 80 milhões também foram destinados para a bancada gaúcha. Os recursos serão aplicados na área da Saúde.

O aporte foi divulgado pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, na Assembleia Legislativa do estado gaúcho, situado em Porto Alegre.

“Possivelmente ainda hoje deve ter uma reunião da Casa Civil, da Secretaria das Relações Internacionais (SRI), com as lideranças de bancada para discutir o formato das iniciativas para andamento das propostas. Até quarta-feira temos que ter uma medida aprovada, votada — se é MP, PEC, PL, seja o que for. Temos que ter como meta”, disse Pimenta.

O ministro ainda enfatizou que até quarta-feira, 8, é necessário que alguma medida de socorro ao estado seja aprovada pelo Congresso Nacional.

