No RS, Lula cancela sobrevoo em áreas atingidas por mau tempo | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou o sobrevoo em Santa Maria (RS), que aconteceria nesta quinta-feira, 2, pelo mau tempo. O petista está reunido com o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).

De acordo com Leite, é necessário uma "articulação para a mais absoluta perfeita sintonia" entre as Forças Armadas e o estado para resgatar as vítimas. Para ele, não é o momento para "sobrevoos simplesmente".

"Estamos indo para Santa Maria encontrar o presidente Lula, que está chegando ao Rio Grande do Sul. Mais do que ser um momento para sobrevoo simplesmente, e é isso que estamos trabalhando, (é um momento) de articulação para a mais absoluta perfeita sintonia possível entre as Forças Armadas e o estado do Rio Grande do Sul para fazer o resgate das pessoas. Esse é o nosso foco nesse momento e a gente precisa colocar força total. Nesse momento as aeronaves do Exército que deveriam chegar ontem, ainda não conseguiram chegar ao Rio Grande do Sul, mas já chegou a aeronave de São Paulo", disse o governador.

Lula está acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva e por seis ministros, além do comandante do Exército, general Tomás.

Número de mortos sobe para 13 no Rio Grande do Sul

O número de vítimas em decorrência dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira, 29, subiu para 13. A Defesa Civil divulgou em comunicado desta quinta-feira, 2, que as três últimas mortes foram em Santa Maria (2) e em São João do Polêsine (1).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública após as chuvas intensas que atingiram o estado desde 24 de abril.

O decreto tem um prazo de 180 dias. Chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, quando provocam danos e prejuízos elevados.