Nova comitiva brasileira que estava em Israel retorna ao Brasil

Na terça-feira, 17, um outro grupo começou a viagem de volta - Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Uma nova comitiva brasileira formada por 28 autoridades que estava em Israel em missão oficial iniciou o retorno para o Brasil nesta quarta-feira, 18. De acordo com a embaixada de Israel no Brasil, a comitiva já está na Jordânia, onde dará seguimento à viagem de retorno.

A lista com o nome das autoridades que voltaram não foi divulgada, contudo, segundo a embaixada, todos os membros das comitivas, incluindo os secretários do Distrito Federal, estão no grupo que retorna nesta quarta. Ontem, um outro grupo começou a viagem de volta. As informações são do Correio Braziliense.

Na última sexta-feira, 13, o Senado divulgou a lista das autoridades brasileiras que estavam em Israel:

Distrito Federal

Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia

Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social

Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Denise Figueiredo Passos – acompanhante da primeira-dama

Angela Maria Ferreira Lima – acompanhante da primeira-dama

(A primeira-dama do DF deixou Israel antes da escalada do conflito)

Goiás

Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde

Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário de Saúde

Mato Grosso do Sul

Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

Christinne Maymone – secretária-adjunta da Secretaria de Saúde

Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde

Rondônia

Marcos Rocha – governador

Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração

Valdemir Carlos de Góes – secretário-chefe da Casa Militar

Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador

Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador

Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador

Consórcio Brasil Central

José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo

Renata Zuquim – diretora de Relações Internacionais e Parcerias

Bruno Watanabe – diretor de Projetos

Fabrício Oliveira – assessor de comunicação

Ana Luisa Farias – analista internacional

Prefeitos e vice-prefeitos

Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

Cícero de Lucena Filho – prefeito de João Pessoa (PB)

Welberth Porto de Rezende – prefeito de Macaé (RJ)

Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

Cláudia da Silva Lira – vice-prefeita de Goiânia (GO)

Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Secretários municipais e representantes locais