Governo faz alerta para quem ainda tem carteira de identidade antiga

Carteira de identidade antiga pode ser utilizada até 2032 - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O governo federal emitiu um novo alerta para os brasileiros que ainda utilizam a carteira de identidade no modelo antigo.

Desde 2023, está disponível em praticamente todo o país a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica os documentos pessoais dos cidadãos por meio do número do CPF.

A mudança tem como objetivo acabar com problemas de duplicidade no Registro Geral (RG) e trazer mais segurança contra fraudes. No modelo anterior, uma mesma pessoa poderia ter diferentes números de RG em estados distintos, algo que agora não será mais possível.

Documento antigo tem prazo de validade

Apesar de não ser obrigatória de forma imediata, a substituição da carteira antiga tem prazo para acontecer: até fevereiro de 2032.

A partir dessa data, apenas o novo modelo da CIN será considerado válido em todo o território nacional.

O governo recomenda que a troca não seja deixada para a última hora. “É um avanço na segurança dos dados e na integração dos sistemas públicos”, reforçou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Quem pode fazer e como solicitar a carteira

Qualquer brasileiro, de qualquer idade, pode emitir o novo documento. A primeira via é gratuita, tanto na versão física (papel) quanto na digital, disponível no aplicativo gov.br.

25 unidades federativas podem emitir o novo RG | Foto: Reprodução I Governo Federal

Caso a pessoa opte pela versão em cartão de plástico (policarbonato), pode haver cobrança de taxa, dependendo da regra de cada estado.

Para solicitar, basta procurar um posto de atendimento da Secretaria de Segurança Pública do estado, como os que existem nos SACs, na Bahia, levando a certidão de nascimento ou de casamento, em formato físico ou digital.

Atualmente, a CIN já é emitida em 25 estados e no Distrito Federal. Somente Roraima ainda não iniciou a emissão do novo documento.