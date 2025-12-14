Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEI MAIS RÍGIDA

Nova lei de trânsito brasileira prevê multa de R$ 5 mil e prisão

Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

14/12/2025 - 10:01 h
Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025
Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025 -

A partir de 2025, a legislação de trânsito brasileira se tornará ainda mais rígida, com punições severas para motoristas que colocam em risco a segurança nas vias. Entre as mudanças mais significativas está o endurecimento das penalidades para quem dirigir sob efeito de álcool, com multas que podem ultrapassar R$ 5 mil e, em casos extremos, até prisão.

Multas e penalidades mais altas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool continua sendo uma das infrações mais graves. Caso o motorista seja flagrado nessa condição, ele terá a CNH suspensa por 12 meses e receberá uma multa de R$ 2.934,70.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A nova lei impõe uma penalidade ainda mais pesada para os reincidentes. Se o motorista for flagrado novamente dirigindo alcoolizado dentro do período de suspensão, o valor da multa dobra, chegando a R$ 5.869,40. Além disso, a cassação da CNH pode ser estendida por até 24 meses.

Leia Também:

Senatran limita valor máximo para exames de CNH; confira
Nova CNH: prova prática poderá ser feita em carro automático
CNH do Brasil: saiba como tirar primeira habilitação pelo aplicativo

Quando a infração vira crime

Se o teste do bafômetro registrar 0,34 mg/L ou mais, a infração deixa de ser apenas administrativa e se torna um crime de trânsito. Nesse caso, o motorista poderá ser processado criminalmente e, se condenado, poderá pegar uma pena de reclusão de seis meses a três anos.

CNH vencida também gera multa

Muitos motoristas ainda acreditam que dirigir com a CNH vencida não gera grandes problemas, mas essa prática é considerada infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e o condutor recebe sete pontos na carteira.

Além disso, se o motorista for flagrado novamente com a CNH vencida, ele pode perder o direito de dirigir e será obrigado a refazer os exames para recuperar a habilitação.

Mais segurança e menos tragédias

A atualização das normas de trânsito tem como principal objetivo aumentar a segurança nas ruas e evitar tragédias causadas por imprudência.

Essas mudanças entram em vigor em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x