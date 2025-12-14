Nova lei de trânsito brasileira prevê multa de R$ 5 mil e prisão

Mudanças propostas na lei entram em vigor em 2025 - Foto: Freepik

A partir de 2025, a legislação de trânsito brasileira se tornará ainda mais rígida, com punições severas para motoristas que colocam em risco a segurança nas vias. Entre as mudanças mais significativas está o endurecimento das penalidades para quem dirigir sob efeito de álcool, com multas que podem ultrapassar R$ 5 mil e, em casos extremos, até prisão.

Multas e penalidades mais altas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob influência de álcool continua sendo uma das infrações mais graves. Caso o motorista seja flagrado nessa condição, ele terá a CNH suspensa por 12 meses e receberá uma multa de R$ 2.934,70.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A nova lei impõe uma penalidade ainda mais pesada para os reincidentes. Se o motorista for flagrado novamente dirigindo alcoolizado dentro do período de suspensão, o valor da multa dobra, chegando a R$ 5.869,40. Além disso, a cassação da CNH pode ser estendida por até 24 meses.

Quando a infração vira crime

Se o teste do bafômetro registrar 0,34 mg/L ou mais, a infração deixa de ser apenas administrativa e se torna um crime de trânsito. Nesse caso, o motorista poderá ser processado criminalmente e, se condenado, poderá pegar uma pena de reclusão de seis meses a três anos.

CNH vencida também gera multa

Muitos motoristas ainda acreditam que dirigir com a CNH vencida não gera grandes problemas, mas essa prática é considerada infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e o condutor recebe sete pontos na carteira.

Além disso, se o motorista for flagrado novamente com a CNH vencida, ele pode perder o direito de dirigir e será obrigado a refazer os exames para recuperar a habilitação.

Mais segurança e menos tragédias

A atualização das normas de trânsito tem como principal objetivo aumentar a segurança nas ruas e evitar tragédias causadas por imprudência.

Essas mudanças entram em vigor em 2025.