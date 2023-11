Nova onda de calor no Brasil deve ser uma das mais intensas | A TARDE

A mais nova onda de calor que passou a atingir o Brasil nesta semana deve ser uma das mais intensas da história. É o que a Organização Meteorológica Mundial prevê, apontando que em 2024, a média de temperaturas pode ser ainda mais alta. O instituto nacional (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para cinco estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

A previsão é de que desta quinta-feira, 9, até a próxima quarta-feira, 15, deve acontecer um bloqueio atmosférico, fenômeno que empurra o ar seco para a superfície e impede a formação de nuvens de chuva, impedindo uma melhora da umidade do ar.

Já nesta quinta-feira, algumas capitais do Brasil já sofrem com altas temperaturas, com máximas que variam de 31°C e 39°C. São elas: Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RR), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

De acordo com o levantamento do Inmet, as temperaturas ficaram acima da média histórica nos meses de julho a outubro. Dentre os quatro meses consecutivos mais quentes deste ano, setembro apresentou o maior desvio (diferença entre o valor registrado e a média histórica) desde 1961, com 1,6ºC acima da climatologia de 1991/2020 (média histórica). O cenário indica que o ano de 2023 será o mais quente desde a década de 1960.