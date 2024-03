Nova onda de calor terá início nesta segunda-feira no Brasil | A TARDE

A terceira onda de calor de 2024 começa nesta segunda-feira, 11, no Brasil. As temperaturas devem subir entre 5°C e 10°C na média em algumas regiões até a próxima sexta-feira, 15, provocando clima seco.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é comum observar mudanças rápidas nos padrões meteorológicos neste período, que marca o fim do verão e o início do outono.

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ser os estados mais atingidos pela onda de calor.

Os estados do sul devem contabilizar temperaturas próximas aos 36°C. No Mato Grosso do Sul, a previsão é de até 38°C. O calor intenso deve persistir pelo menos até o dia 21 de março.