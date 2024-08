Nova onda de coqueluche? entenda doença que causou morte de bebê

Ministra da saúde, Nísia Trindade, reforçou a orientação para que grávidas e crianças sejam vacinadas - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

A Coqueluche, infecção extremamente contagiosa, voltou a gerar casos no Brasil. Após três anos, foi confirmada a primeira morte pela doença neste ano. Umbebê de seis meses morreu em Londrina, no Paraná, na última quinta-feira, 25.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa). As autoridades sanitárias também investigam outro óbito suspeito em um bebê de três meses, em Irati. Em 2014, o Brasil viveu um surto da doença, que chegou a registrar 8.614 casos.

O que é a coqueluche?

De acordo com o Ministério da Saúde, a coqueluche é uma infecção respiratória, transmissível, que pode ser causada pela bactéria (Bordetella Pertussis). As crianças são as mais afetadas com a doença.

Como acontece a transmissão?

A transmissão da coqueluche ocorre, principalmente, pelo contato direto do doente com uma pessoa não vacinada por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou até mesmo ao falar.

Quais sintomas?

Entre os principais sintomas da coqueluche estão mal-estar geral, corrimento nasal, tosse seca, febre baixa. Além disso, a tosse de leve, passa a se tornar seca e descontrolada, que pode comprometer a respiração. A crise de tosse pode provocar vômito ou cansaço externo.

Importância da vacinação

Nesta segunda-feira, 29, a ministra da saúde, Nísia Trindade, reforçou a orientação para que grávidas e crianças sejam vacinadas contra a coqueluche. Nas crianças a imunidade à doença é adquirida quando elas tomam as três doses da vacina,sendo necessária a realização dos reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade.

Além disso, pode ser que o adulto, mesmo tendo sido vacinado quando bebê, fique suscetível à doença porque a vacina pode perder o efeito com o passar do tempo.

Diagnóstico

Em estágios iniciais, o diagnóstico da coqueluche é mais difícil, uma vez que os sintomas podem parecer resfriados, segundo o Ministério da Saúde. Para confirmar o diagnóstico o médico pode solicitar os seguintes exames: coleta de material de nasofaringe para cultura; PCR em tempo real.

Tratamento

O tratamento da coqueluche pode ser feito com antibióticos, que devem ser prescritos por um médico especialista, conforme cada caso.No entanto, é importante procurar uma unidade de saúde para receber o diagnóstico e tratamentos adequados, assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas.