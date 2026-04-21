Nova rede nacional vai proteger o dinheiro dos idosos; entenda

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Os idosos são alvos constantes de golpes - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um Projeto de Lei teve um avanço significativo na Câmara dos Deputados nesta semana. Visando proteger os dinheiro dos idosos, criando uma Rede Nacional de Proteção contra Golpes e Abusos Financeiros contra a Pessoa Idosa, o PL 6638/25 foi aprovado recentemente em comissão.

A ideia do deputado Amom Mandel (Republicanos-AM), autor do projeto, é erradicar o abuso financeiro sofrido por idosos, criando uma articulação obrigatória entre o sistema bancário e os órgãos de proteção ao consumidor, como Procons e Ministério Público.

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Neste caso, os idosos não precisarão mais enfrentar batalhas judiciais para reaver sua margem consignável após serem vítimas de golpes financeiros, que costumam ser mais comuns em pessoas com 70 anos de idade.

Com a nova aprovação na comissão, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em seguida, ele passará pelo Plenário e só virará lei caso seja aprovado pela Câmara e pelo Senado.