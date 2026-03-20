Novas imagens mostram momento do desabamento da ponte JK; veja vídeo

Imagens mostram momento que os veículos são arremessados da ponte JK - Foto: Reprodução | Redes sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram novos ângulos do momento do desabamento da ponte JK, no dia 22 de dezembro de 2024. Um vídeo mostra o momento em que caminhões e uma moto foram arremessados da ponte que liga a cidade de Aguiarnópolis, no Tocantins, ao município de Estreito, no Maranhão.

No dia do acidente, o vão central da ponte colapsou pouco antes das 15h e derrubou parte da estrutura, levando diversos veículos para o fundo do Rio Tocantins. A tragédia deixou 14 mortos, três desaparecidos e um ferido.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda nas imagens, é possível ver que a travessia seguia normalmente até que a ponte começou a afundar e desabou.

Relembre o acidente

Construída em 1960, a Ponte JK passou pela sua última reforma entre os anos de 1998 e 2000, e desde muito antes do acidente vinha sendo alvo de reclamações de moradores do Tocantins e do Maranhão, que alertavam as autoridades sobre a situação da estrutura.

A queda aconteceu no exato momento em que o vereador de Aguiarnópolis, Elias Júnior (Republicanos), filmava o local para denunciar os problemas da ponte.

No desabamento, caíram no Rio Tocantins três motos, um carro, duas caminhonetes e quatro caminhões, sendo que dois deles carregavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e os outros dois levavam 22 mil litros de defensivos agrícolas.

O laudo da Polícia Federal apontou que a queda foi provocada pela deformação do vão central, causada pelo excesso de peso dos veículos.

O que restou da ponte passou por uma implosão em fevereiro de 2025. Logo após o procedimento, as obras da nova estrutura que passa pela rodovia BR-226 começaram. A nova ponte foi inaugurada no dia 22 de dezembro de 2025.

Advogada cobrou providências

No início desta semana, a advogada Melissa Fachinello, que atua como advogada de empresas e de pescadores afetados, divulgou outros trechos das imagens, registradas por câmeras de segurança de caminhões que afundaram no rio.

Ela também afirmou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não iniciou as indenizações aos pescadores. O DNIT, por sua vez, afirmou que as demandas relacionadas às indenizações estão judicializadas e está em tratativas para realizar mutirões com foco na busca de soluções consensuais.

Confira a nota do DNIT

“O DNIT informa que as demandas relacionadas às indenizações decorrentes do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek, ocorrido entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), em dezembro de 2024, encontram-se atualmente judicializadas.

Há diversas ações em tramitação, ajuizadas por particulares, por entes públicos — como o Ministério Público — e por organizações da sociedade civil. Nessas demandas, são discutidos diferentes tipos de indenização, incluindo danos materiais, danos morais, lucros cessantes e eventuais danos ambientais.

Nesse contexto, estão em tratativas, junto à Justiça Federal, iniciativas voltadas à realização de mutirões com foco na busca de soluções consensuais, com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às respostas às famílias atingidas. Também há a possibilidade de celebração de acordos, observados os procedimentos e critérios estabelecidos na Portaria nº 498/AGU, a partir da análise de viabilidade jurídica e administrativa das propostas apresentadas pelas partes envolvidas.

No momento, não é possível estabelecer uma previsão geral para o pagamento das indenizações. No caso das ações judiciais, eventuais pagamentos dependerão do regular andamento processual e ocorrerão por meio de requisições judiciais, como precatórios ou RPVs (Requisições de Pequeno Valor), após decisão definitiva.

A condução das demandas judiciais envolve a atuação da Advocacia-Geral da União (AGU), por meio do DNIT e dos órgãos de representação judicial da autarquia, em articulação com o DNIT e demais órgãos competentes.

As famílias interessadas devem acompanhar o andamento de seus processos por intermédio de seus advogados, no caso de ações individuais, ou por meio do Ministério Público e de associações representativas, nas ações coletivas.

Por fim, destaca-se que há diversas ações judiciais em curso sobre o tema, em diferentes fases processuais — incluindo fase inicial, produção de provas, análise judicial e tentativas de conciliação —, o que reforça a complexidade do caso e a necessidade de tratamento individualizado das demandas.”