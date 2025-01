Novo recorde na entrada de turistas no Brasil

Novo recorde de turistas anuais IBGE CONFIRMA ALTO DESEMPENHO DA BAHIA NO TURISMO Na foto;chegada se passageiros no aeroporto de Salvador. Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 13/09/2024 - Foto: Denisse<Salazar

O Brasil alcança um novo recorde anual na entrada de turistas estrangeiros nesta segunda-feira, 30. Até domingo, 29, o Ministério do Turismo contabilizava 6,607 milhões de viajantes que desembarcavam em terras brasileiras, seja por negócios ou para lazer.

Leia mais:

>> Como fogos de artifício afetam crianças com autismo

>> Estudo encontra fraqueza de bactérias resistentes a antibióticos

>> Djokovic inicia temporada em Brisbane com vitória nas duplas

O atual recorde é datado de 2018, marcando 6,621 milhões de turistas. A marca foi superada esta quarta, às 10h20.

Com estes números, o Brasil fica mais próximo de cumprir a meta do Plano Nacional de Turismo (PNT), de receber 8,1 milhões de turistas até 2027.

Este desempenho, segundo o ministro Celso Sabino, mostra a maturidade deste setor em atrair visitantes, com marcas superiores aos anos de Copa do Mundo, 2014, e Olimpíadas, 2016.

O país que lidera ranking de visitas as terras brasileiras é a Argentina, somando mais de 1,7 milhão de turistas. Seguida pelos Estados Unidos, com 640 mil visitantes.

Motivos desse crescimento

Em dezembro de 2023, o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo nas Américas e no Caribe, foi inaugurado no Rio de Janeiro.

Além da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), ter reforçados sua presença em eventos internacionais, promovendo os destinos brasileiros.

O lançamento da marca “Visit South America: um lugar, vários mundos”. Que é uma parceria dos governos brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios e chilenos, para que haja uma promoção, de forma íntegra, dos destinos destes países, focando nas áreas naturais, gastronômicas e de hospitalidade.

Somado a isso, o Brasil se prepara para receber grandes eventos globais em 2025, como a COP30, em Belém (PA), e a reunião de cúpula dos Brics, provavelmente no Rio.