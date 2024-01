Novo RG passa a ter adesão de mais cinco estados, mas BA segue de fora | A TARDE

Ceará, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte aderiram à nova Carteira de Identidade Nacional. Com isso, agora são 23 as unidades federativas que poderão emitir o documento.



Os cinco estados que passarão a aderir ao documento se somam a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Goiás, Amazonas, Acre, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Pernambuco, Rondônia, Paraíba, Maranhão, Sergipe e São Paulo.

Até o momento, apenas Bahia, Amapá, Pará e Roraima ainda não aderiram.