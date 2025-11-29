Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTERAÇÃO

Nubank não é banco? Empresa é obrigada a tomar atitude para seguir no Brasil

Banco Central e Conselho Monetário aunciaram novas regras

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/11/2025 - 12:41 h | Atualizada em 29/11/2025 - 12:58
Imagem ilustrativa da imagem Nubank não é banco? Empresa é obrigada a tomar atitude para seguir no Brasil
-

O Nubank terá que mudar de nome se quiser continuar com as operações no Brasil. Em anúncio realizado nesta sexta-feira, 28, o Banco Central (BC) do Brasil e o Conselho Monetário Nacional (CMN) divulgaram novas regras para a nomenclatura de instituições financeiras.

Caso queira continuar com o mesmo nome, a empresa precisará adquirir uma licença bancária para continuar operando de maneira legal. No momento, a Nubank é considerada uma fintech e portanto, não pode utilizar o termo “bank”.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A instituição está analisando a nova norma e afirma que ela não altera suas operações ou os serviços que oferece aos clientes.

Leia Também:

Após demitir 12 pessoas, Nubank recebe convocação urgente
Deputada compara Nubank a empresa de saco de lixo
Nubank supera Petrobras e se torna maior empresa privada do Brasil

Motivo da mudança

O intuito da mudança é proibir o uso de termos que possam iludir o público ou sugerir que uma instituição possui autorizações que, na prática, não são verdadeiras.

Com a regulamentação, entidades que não têm licença para atuar como bancos não poderão utilizar a nomenclatura.

Agora, as empresas financeiras afetadas devem apresentar um plano de adequação em até 120 dias e aderir às regras em até 12 meses.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

banco central conselho mone economia Nubank

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x