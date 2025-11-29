ALTERAÇÃO
Nubank não é banco? Empresa é obrigada a tomar atitude para seguir no Brasil
Banco Central e Conselho Monetário aunciaram novas regras
Por Luiza Nascimento
O Nubank terá que mudar de nome se quiser continuar com as operações no Brasil. Em anúncio realizado nesta sexta-feira, 28, o Banco Central (BC) do Brasil e o Conselho Monetário Nacional (CMN) divulgaram novas regras para a nomenclatura de instituições financeiras.
Caso queira continuar com o mesmo nome, a empresa precisará adquirir uma licença bancária para continuar operando de maneira legal. No momento, a Nubank é considerada uma fintech e portanto, não pode utilizar o termo “bank”.
A instituição está analisando a nova norma e afirma que ela não altera suas operações ou os serviços que oferece aos clientes.
Motivo da mudança
O intuito da mudança é proibir o uso de termos que possam iludir o público ou sugerir que uma instituição possui autorizações que, na prática, não são verdadeiras.
Com a regulamentação, entidades que não têm licença para atuar como bancos não poderão utilizar a nomenclatura.
Agora, as empresas financeiras afetadas devem apresentar um plano de adequação em até 120 dias e aderir às regras em até 12 meses.
