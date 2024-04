Número de beneficiários do Bolsa Família cai em comparação com CLT | A TARDE

O número de beneficiários do programa Bolsa Família caiu em comparação com a quantidade de pessoas com empregos informais, é o que apontam os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Apesar da queda, o número de beneficiários ainda é maior do que o de trabalhadores com carteira assinada em 13 das 27 unidades da Federação. Os indicadores mostram a economia brasileira menos dependente do pagamento do benefício de transferência de renda do que no início de 2023, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o Planalto.

Em janeiro de 2023, o número de beneficiários do programa correspondia a cerca da metade de todas as carteiras assinadas no Brasil. Essa proporção caiu para 45,8% do emprego formal em fevereiro de 2024.

Antes da pandemia, eram oito estados com mais benefícios que empregos formais. O número subiu para 10 em 2020, 12 em 2022 com o Auxílio Brasil e 13 em 2023, número que se manteve em 2024. Todos os Estados do Nordeste e 4 Estados do Norte aparecem nessa lista.