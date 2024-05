Número de pretos e pardos em universidades federais mais que triplica | A TARDE

O número de alunos pretos e pardos nas universidades federais do Brasil mais do que triplicou nos últimos 13 anos. O balanço indica que esses universitários passaram de 17% para 49% dos matriculados nas instituições de ensino no período.

Os dados foram divulgados pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, vinculado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com base no balanço do Censo do Ensino Superior, realizado pelo Ministério da Educação.

Em 2009, as universidades federais tinham 135.121 estudantes que se autodeclararam pretos e pardos. O número em 2022 saltou para 515.699.



O aumento da presença de pretos e pardos nas universidades federais é consequência da Lei de Cotas, aprovada em 2012 e que começou a valer no ano seguinte. As vagas de amplo acesso, que não são destinadas a cotistas, também registraram crescimento neste sentido.

Segundo o levantamento, em 2009, 124.386 alunos pretos e pardos entraram nas universidades em vagas para não cotistas, o que representou 92% dos matriculados naquele ano.

Mesmo diante do aumento de pretos e partos com a utilização das cotas, a maioria do grupo chegou na universidade federal sem o mecanismo. Dados revelam que dos 515.699 universitários que se declaram pretos e pardos, 241.443 entraram pelas cotas (46,8% do total).

