Número de vítimas de ciclone no Sul do Brasil chega a 28

O número de mortes confirmadas provocadas pelo Ciclone, que atinge o Rio Grande do Sul, chegou a 27. Os dados foram informados pela Defesa Civil. Outra morte também foi registrada em Santa Catarina.

Seis das mortes ocorridas no Rio Grande do Sul foram confirmas nesta quarta-feira, 6. Não há até o momento detalhes sobre se as vítimas eram da mesma família ou se estavam no mesmo ponto do município do Vale do Taquari.

O governador do RS Eduardo Leite disse que recebeu a notícia "com muita tristeza": "Causa imensa dor, já configurando o maior número de mortes de um evento climático no Rio Grande do Sul", afirmou em coletiva de imprensa.

Ao todo, mais 52 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo ciclone, sendo 1.650 desabrigados e mais de 3 mil desalojados até o fim da tarde desta terça-feira (5), segundo levantamento da Defesa Civil Estadual.