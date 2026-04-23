Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

OAB-PA repudia fala de desembargadora sobre "escravidão"

Eva do Amaral faturou mais de R$ 1 milhão em um ano e reclamou da escassez de auxílios

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Eva do Amaral
Eva do Amaral -

O contraste entre o contracheque e a retórica ganhou contornos dramáticos no Judiciário paraense. Após a desembargadora Eva do Amaral comparar a perda de gratificações e "penduricalhos" a um regime de escravidão, a OAB-PA reagiu com uma nota que tenta equilibrar a diplomacia institucional com o choque ético.

Enquanto a magistrada, que faturou mais de R$ 1 milhão em um ano, reclama da escassez de auxílios, a advocacia paraense alerta para a perigosa banalização de um crime que ainda castiga os rincões do Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A "escravidão" de R$ 90 mil líquidos

A fala que incendiou os corredores jurídicos ocorreu na 3ª Turma de Direito Penal do TJPA. Inconformada com as restrições impostas pelo STF, Eva Coelho afirmou que, sem auxílio-alimentação e gratificações de foro, a magistratura estaria entrando no "hall daqueles funcionários que trabalham em regime de escravidão".

A declaração ignora os dados do próprio Portal da Transparência: apenas em março de 2026, a remuneração líquida da magistrada foi de R$ 91.211,82, valor que supera o rendimento anual de grande parte das famílias paraenses.

OAB-PA aponta desconexão com a realidade

Em resposta, a OAB-PA destacou que a manifestação foi, no mínimo, imprudente. Para a entidade, o discurso da desembargadora revela uma profunda "desconexão com a realidade", especialmente em um estado onde o combate ao trabalho análogo à escravidão é uma luta constante e dolorosa.

Leia Também:

Desembargadora que citou escravidão tem carro híbrido e motorista
Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

"A fala possa transmitir à sociedade uma percepção de desconexão com a realidade vivida pela grande maioria da população brasileira", pontuou a seccional.

Veja a nota na íntegra:

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) se manifesta a respeito das declarações recentes da desembargadora Eva do Amaral Coelho, proferidas durante sessão da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

A OAB-PA ressalta, inicialmente, o reconhecimento à trajetória da magistrada, marcada por décadas de atuação no sistema de Justiça, bem como sua contribuição técnica ao longo dos anos. O respeito à história e ao papel institucional desempenhado pela desembargadora é inegociável.

Entretanto, a Seccional avalia que a manifestação merecia maior cuidado, dada a importância da magistrada e de sua relevânciano debate público. Ao recorrer a comparações que banalizam pautas extremamente sensíveis, como o combate ao trabalho análogo à escravidão, ignora-se uma realidade grave, que atinge milhares de pessoas em condições degradantes e que exige tratamento responsável e cuidadoso.

Também causa preocupação o fato de que a fala, ao mencionar dificuldades financeiras na carreira, possa transmitir à sociedade uma percepção de desconexão com a realidade vivida pela grande maioria da população brasileira. Ainda que se reconheça a relevância da função e a legitimidade da valorização da magistratura - inclusive considerando trajetórias consolidadas como a da própria desembargadora - é fundamental que haja sensibilidade e consciência em relação ao cenário econômico e social do país.

A OAB-PA reafirma seu compromisso com a defesa das instituições e entende que o tema da valorização da carreira na magistratura é legítimo e necessário, mas também entende que esse debate deve ser conduzido com responsabilidade, equilíbrio e atenção ao impacto social das declarações públicas, as quais podem levar a um distanciamento das instituições de Justiça com a própria sociedade."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

escravidão OAB

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eva do Amaral
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Eva do Amaral
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Eva do Amaral
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Eva do Amaral
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

x